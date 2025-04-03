Адміністрація Трампа запровадила 25% мита на імпорт пива та алюмінієвих банок

Адміністрація Дональда Трампа заявила, що вводить тариф у розмірі 25% на весь імпорт пива. Цей напій і порожні алюмінієві банки до списку похідних продуктів, що підлягають тарифам на алюміній.

Дональд Трамп запровадив нові мита

Міністерство торгівлі США повідомило у Федеральному реєстрі, що ці почнуть стягуватися з 12:01 ранку за східним часом у п’ятницю, 4 квітня, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Як зазначається у тексті, повідомлення про перегляд попередніх змін тарифів на алюміній від Трампа містить лише тарифний код для пива, виготовленого з солоду. Однак у ньому немає згадки про підпорядкований код для імпорту пива в скляних пляшках.

Міністерство торгівлі США не одразу відповіло на запитання Reuters щодо цього повідомлення. Ця заява з’явилася за кілька годин до того, як очікується, що Трамп оголосить масштабні дзеркальні тарифи на торгових партнерів США, що ще більше загострить глобальну торговельну війну та спричинить очікуване зростання цін,

– пише агенція.

Цей крок стане суттєвим ударом по імпорту пива, який, згідно з даними Бюро перепису населення США, у 2024 році перевищив 7,5 мільярда доларів.

Мексика домінує в імпорті пива до США — на 6,3 мільярда доларів минулого року. А за нею йдуть: