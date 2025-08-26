Президент Дональд Трамп заявив, що звільнив члена Ради керуючих Федеральної резервної системи Лізу Кук. Це перший випадок за 111-річну історію ФРС, коли президента США пов’язують зі звільненням одного з керівників центробанку.

Що відомо про скандал у ФРС?

Безпрецедентний крок означає суттєве загострення протистояння президента з ФРС, яку він звинувачує у надто повільному зниженні процентних ставок, пише 24 Канал з посиланням на CNN.

Але Кук заявила, що президент не має "повноважень" її звільнити. Ба більше, вона планує продовжувати виконувати свої обов’язки.

У CNN пояснили, що останнім часом Трамп і члени його адміністрації почали критикувати Лізу Кук за нібито іпотечне шахрайство. Міністерство юстиції США заявило, що планує розслідувати ці звинувачення.

Президент Трамп намагався звільнити мене "за провину", хоча підстав для цього за законом не існує, і він не має таких повноважень. Я не піду у відставку. Я продовжуватиму виконувати свої обов’язки заради американської економіки, як роблю це з 2022 року,

– заявила Кук.

Наголошується, що невідомо, чи має Трамп юридичне право звільнити Кук через ці звинувачення. Але закон передбачає, що президент може зняти членів Ради керуючих ФРС лише "за провину", однак чітке визначення цього поняття відсутнє.

Що ще кажуть в CNN? Перевірка іпотечних документів, проведена CNN, показала, що Кук оформила іпотеку на дві нерухомості, кожна з яких була вказана як її основне місце проживання. Однак невідомо, чому вона так зробила або чи зробила це свідомо.

Беручи до уваги вашу оманливу та потенційно злочинну поведінку у фінансовій справі… я більше не можу бути впевнений у вашій доброчесності. Як мінімум, йдеться про настільки грубу недбалість у фінансових операціях, що ставить під сумнів вашу компетентність і надійність як фінансового регулятора,

– повідомив Трамп у листі до Кук.

Колишній федеральний прокурор Шен Ву розповів, що Мін’юст не відкрив жодної справи, і Кук не висунуто обвинувачень. Тож наразі питання про "провину" виглядає доволі сумнівним.

Зверніть увагу! Попри те, що рішення може бути оскаржене в судах, аж до Верховного, звільнення Кук ставить центральний банк найбільшої економіки світу в безпрецедентну ситуацію.

Чим ця ситуація загрожує ФРС?

У матеріалі зазначається, що ФРС створена як незалежна від політиків інституція, аби зосереджуватись на економічних даних, а не на політичних міркуваннях, виконуючи подвійний мандат – стримувати інфляцію і водночас підтримувати зайнятість.

Зокрема дослідження свідчать: економіки з незалежними центробанками зазвичай демонструють кращі результати, зокрема нижчу інфляцію.

Якщо крок Трампа підірве економічну довіру до США, американські активи – від акцій до долара – можуть різко втратити в ціні,

– пояснили у тексті.

Це змусить інвесторів вимагати вищі премії за кредитування США.

Колишній заступник голови ФРС Алан Блайндер заявив, що наразі Центробанк США намагаються перетворити на інструмент адміністрації Трампа, що буде дуже шкідливо для монетарної політики, якщо це станеться.

Важливо! Сенаторка-демократ Елізабет Воррен, яка є найвищим членом демократів у банківському комітеті Сенату, заявила, що спроба Трампа звільнити Кук — це "авторитарне захоплення влади, яке грубо порушує Закон про Федеральну резервну систему і має бути скасоване судом".

Які вже були проблеми у Трампа з ФРС?