МВФ схвалив для України новий транш на суму понад мільярд доларів

Рада директорів МВФ завершила шостий перегляд програми розширеного фінансування для України. Схвалили новий транш розміром 1,1 мільярда доларів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міжнародний валютний фонд і прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

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Що відомо про новий транш він МВФ

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду завершила шостий перегляд програми в межах Механізму розширеного фінансування (EFF). І вже найближчим часом Україна отримає транш обсягом близько 1,1 мільярда доларів США.

За словами Шмигаля, кошти будуть спрямовані на фінансування важливих видатків бюджету. Таким чином сума загальних виплат Україні за цією програмою від початку її дії збільшиться до близько 9,8 мільярда доларів.

Фонд своєю чергою наголосив на потребі збереження темпів реформ, зокрема стосовно внутрішніх доходів у сфері мобілізації, для макроекономічної стабільності та відновлення фіскальної стійкості.

Економіка залишається стійкою, що відображає здатність домогосподарств і компаній до адаптації, однак ризики зростають через удари по енергетичній інфраструктурі та напруження на ринку праці. Планування на випадок непередбачуваних обставин має ключове значення для своєчасного реагування,

– заявила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.

Довідково. Програма розширеного фінансування (EFF) для України від МВФ діє з 2023 року і розрахована до 2027 року. Загальний обсяг програми сягає 15,6 мільярда доларів США.

Нагадаємо, попередній транш у розмірі 1,1 мільярда доларів Україна отримала наприкінці жовтня цього ж року. Кошти спрямували на покриття важливих бюджетних витрат, не повʼязаних із військовими потребами.