Місія МВФ розпочала роботу в Україні: Київ може отримати понад мільярд доларів

У понеділок, 9 листопада, Міжнародний валютний фонд офіційно розпочав роботу щодо другого та третього переглядів програми розширеного фінансування (EFF). За результатами цих зустрічей Україна має шанс залучити 1,67 мільярда доларів США.

Що відомо про допомогу від МВФ

До переговорів уже долучилися представники Національного банку України, про що повідомили в НБУ.

Робота місії відбувається у гібридному форматі, щоб забезпечити максимальну оперативність та безпеку. Представники України та МВФ проводять очні зустрічі у Львові та Варшаві, тоді як фахівці НБУ приєднуються до обговорень в онлайн-режимі.

Зауважте! Головну увагу зосереджено на макрофінансовій стабільності, стійкості банківської системи та виконанні так званих структурних маяків.

Співпраця з Міжнародним валютним фондом залишається важливим елементом забезпечення макрофінансової стабільності України, підтримання довіри міжнародних партнерів та залучення необхідного зовнішнього фінансування в умовах повномасштабної війни,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Україна може отримати новий транш від МВФ навіть до кінця грудня. Однак все залежатиме від виконання реформ.

Зокрема, раніше Володимир Зеленський наголосив, що МВФ допомагатиме Україні у наступному році. Фонд має знайти частину коштів, які необхідні для фінансової стійкості країни у 2027 році.