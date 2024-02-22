Незабаром Україна може отримати новий транш від МВФ на 900 мільйонів доларів

Україна близька до того, щоб підписати угоду з МВФ на отримання наступного траншу в розмірі 900 мільйонів доларів. Ці кошти є частиною загального кредитування на суму 15,6 мільярда доларів.

Підтримати бюджет

Кошти спрямуються на підтримку держбюджету, який зазнає збитків внаслідок війни. Україна очікує домовитися з представниками МВФ 22 лютого.

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Угода все ще повинна бути ратифікована виконавчою радою фонду. Втім, це процес, який подібні угоди майже завжди проходять без проблем.

! Група МВФ перевіряла, чи виконала Україна всі необхідні умови, щоб отримати наступну частину позики. Вони мають закінчити свою роботу і зробити оголошення у Вашингтоні. Однак, можливо, знадобиться ще кілька днів, щоб остаточно все узгодити, зауважив один з чиновників.

Представник МВФ сказав, що його команда зараз у Варшаві на переговорах з українськими представниками та розкаже про результати після завершення місії.

Цей транш стане першим із чотирьох, які Україна очікує отримати цього року, загалом на суму 5,4 мільярда доларів. Це частина повномасштабної програми для України, затвердженої у 2023 році.

План дій для України

Обговорення траншу тривало впродовж останніх двох тижнів. Окрім цього, ключовою темою став план дій для України в разі відсутності фінансування зі США. Відтак, у планах — розширення продажів внутрішніх облігацій, підвищення податків та скорочення витрат.

! Якщо Конгрес США не схвалить додаткове фінансування на суму понад 60 мільярдів доларів для країни на цей рік, кошти МВФ, ймовірно, стануть другою за величиною фінансовою підтримкою для Києва після грантів і позик від ЄС.

Щоб отримати ці кошти, уряд має виконати певні умови, узгоджені з МВФ. Серед іншого, кабінет міністрів може змушений буде відмовитися від свого нещодавнього запиту до Центрального банку про дозвіл на продаж іноземної валюти деяким приватним українським компаніям.