Хто дав найбільше коштів

Україна також отримала довгострокове кредитування на пільгових умовах на загальну суму 30,9 мільярда доларів.

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Від різних країн та організацій Україна отримала в борг такі суми:

19,5 мільярда доларів — ЄС;

4,5 мільярда доларів — МВФ;

3,4 мільярди доларів — Японія;

1,8 мільярда доларів — Канада;

1 мільярд доларів — Велика Британія;

660 мільйонів доларів — Світовий банк;

50 мільйонів доларів — Іспанія.

Зауважте! Фінансування від ЄС було отримано у рамках макрофінансової допомоги, з 35-річним терміном погашення, включно з 10-річним пільговим періодом, при цьому ЄС покриває витрати на обслуговування цих кредитів.

Як зріс держборг

За даними Міністерства фінансів, до кінця 2023 року, середньозважена вартість українського державного боргу та боргу, гарантованого державою, склала 6,24%, що на 1,4 відсоткових пункти нижче, ніж рік тому. А зростання середнього терміну до погашення цього боргу більш ніж на 2 роки, досягнувши 10,56 років.

Зауважте! Протягом 2023 року обсяг державного боргу України та боргу, за який вона надала гарантії, зазнав зростання на 1444 мільярди гривень у національній валюті та на 33,9 мільярда доларів США в іноземній валюті.

Основною причиною такого збільшення стало активне залучення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних донорів.

За джерелами фінансування, більшість державного боргу та боргу, під гарантії держави, припадає на пільгові кредити від міжнародних фінансових організацій та урядів інших країн, які складають 51,5%.

До слова! Впродовж 2023 року Міністерство фінансів України провело 206 аукціонів з розміщення державних облігацій внутрішньої позики (ОВДП), залучивши таким чином 552,6 мільярда гривень для фінансування потреб державного бюджету.