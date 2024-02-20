Хто дав найбільше коштів
Україна також отримала довгострокове кредитування на пільгових умовах на загальну суму 30,9 мільярда доларів.
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Від різних країн та організацій Україна отримала в борг такі суми:
- 19,5 мільярда доларів — ЄС;
- 4,5 мільярда доларів — МВФ;
- 3,4 мільярди доларів — Японія;
- 1,8 мільярда доларів — Канада;
- 1 мільярд доларів — Велика Британія;
- 660 мільйонів доларів — Світовий банк;
- 50 мільйонів доларів — Іспанія.
Як зріс держборг
За даними Міністерства фінансів, до кінця 2023 року, середньозважена вартість українського державного боргу та боргу, гарантованого державою, склала 6,24%, що на 1,4 відсоткових пункти нижче, ніж рік тому. А зростання середнього терміну до погашення цього боргу більш ніж на 2 роки, досягнувши 10,56 років.
Основною причиною такого збільшення стало активне залучення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних донорів.
За джерелами фінансування, більшість державного боргу та боргу, під гарантії держави, припадає на пільгові кредити від міжнародних фінансових організацій та урядів інших країн, які складають 51,5%.