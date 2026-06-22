Понад 1 мільярд на транспорт: Україна долучиться до великої ініціативи ЄС

Євросоюз виділяє 1,1 мільярда євро для розвитку своєї транспортної інфраструктури. До масштабного проєкту мають також долучити Україну та Молдову.

Що відомо про транспортний проєкт

Європейська комісія 22 червня оголосила новий конкурс проєктів для будівництва та модернізації транспортної інфраструктури ЄС, повідомляється на її сайті.

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Масштабне будівництво планують у межах транс'європейської транспортної мережі (TEN-T).

Усі відібрані проєкти допоможуть реалізувати головні транспортні ініціативи Євросоюзу. Зокрема, допоможуть втілити:

план розвитку високошвидкісних залізниць;

програму цифровізації автошляхів;

підтримку електрифікації вантажних автоперевезень;

осучаснення наземних операцій в аеропортах;

та розгортання зарядної інфраструктури в морських та річкових портах,

Фінансування також спрямують на зміцнення оборонної готовності Європи, зокрема, посилення військової мобільності.

Водночас до участі в конкурсі в рамках програми включені також Україна та Молдова. Таким чином Брюссель хоче поглибити транспортні зв'язки цих держав з ЄС.

Скільки в ЄС витрачають на інфраструктуру

За даними Єврокомісії, країни ЄС щорічно вкладають у транспортну інфраструктуру десятки мільярдів євро. Але рівень витрат сильно відрізняється між державами.

Найбільше серед великих економік блоку витрачає Німеччина – до 40 – 50 мільярдів євро в середньому йдуть щороку на дороги, залізницю, логістику.

Фото: Витрати країн ЄС на транспортну інфраструктуру / 24 Канал

Таким чином, нова транспортна програма ЄС підтверджує, що Україна поступово стає частиною спільної європейської інфраструктури. У перспективі це має зробити перевезення швидшими, зручнішими та більш інтегрованими в європейську систему.

Зауважте, що це остання транспортна ініціатива у рамках чинного довгострокового бюджету ЄС на 2021 – 2027 роки. Наразі Єврокомісія доопрацьовує новий багаторічний бюджет ЄС на 2028-2034 роки. Він має бути затверджений до кінця 2027 року.