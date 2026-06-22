Что известно о транспортном проекте
Европейская комиссия 22 июня объявила новый конкурс проектов по строительству и модернизации транспортной инфраструктуры ЕС, сообщается на ее сайте.
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Масштабное строительство планируется в рамках трансъевропейской транспортной сети (TEN-T).
Все отобранные проекты помогут реализовать основные транспортные инициативы Евросоюза. В частности, они помогут воплотить в жизнь:Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
- план развития высокоскоростных железных дорог;
- программу цифровизации автодорог;
- поддержку электрификации грузовых автоперевозок;
- модернизацию наземных операций в аэропортах;
- а также развертывание зарядной инфраструктуры в морских и речных портах,
Финансирование также будет направлено на укрепление оборонной готовности Европы, в частности, на повышение военной мобильности.
При этом к участию в конкурсе в рамках программы также привлечены Украина и Молдова. Таким образом Брюссель хочет углубить транспортные связи этих государств с ЕС.
Сколько в ЕС тратят на инфраструктуру
По данным Еврокомиссии, страны ЕС ежегодно вкладывают в транспортную инфраструктуру десятки миллиардов евро. Но уровень расходов сильно различается между государствами.
Больше всего среди крупных экономик блока тратит Германия — до 40–50 миллиардов евро в среднем ежегодно уходит на дороги, железные дороги и логистику.
Фото: Расходы стран ЕС на транспортную инфраструктуру / 24 Канал
Таким образом, новая транспортная программа ЕС подтверждает, что Украина постепенно становится частью общей европейской инфраструктуры. В перспективе это должно сделать перевозки быстрее, удобнее и более интегрированными в европейскую систему.
Обратите внимание, что это последняя транспортная инициатива в рамках действующего долгосрочного бюджета ЕС на 2021–2027 годы. В настоящее время Еврокомиссия дорабатывает новый многолетний бюджет ЕС на 2028–2034 годы. Он должен быть утвержден до конца 2027 года.