Що відомо про транспортний проєкт

Європейська комісія 22 червня оголосила новий конкурс проєктів для будівництва та модернізації транспортної інфраструктури ЄС, повідомляється на її сайті.

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Масштабне будівництво планують у межах транс'європейської транспортної мережі (TEN-T).

Усі відібрані проєкти допоможуть реалізувати головні транспортні ініціативи Євросоюзу. Зокрема, допоможуть втілити:

план розвитку високошвидкісних залізниць;

програму цифровізації автошляхів;

підтримку електрифікації вантажних автоперевезень;

осучаснення наземних операцій в аеропортах;

та розгортання зарядної інфраструктури в морських та річкових портах,

Фінансування також спрямують на зміцнення оборонної готовності Європи, зокрема, посилення військової мобільності.

Водночас до участі в конкурсі в рамках програми включені також Україна та Молдова. Таким чином Брюссель хоче поглибити транспортні зв'язки цих держав з ЄС.

Скільки в ЄС витрачають на інфраструктуру

За даними Єврокомісії, країни ЄС щорічно вкладають у транспортну інфраструктуру десятки мільярдів євро. Але рівень витрат сильно відрізняється між державами.

Найбільше серед великих економік блоку витрачає Німеччина – до 40 – 50 мільярдів євро в середньому йдуть щороку на дороги, залізницю, логістику.

Фото: Витрати країн ЄС на транспортну інфраструктуру / 24 Канал

Таким чином, нова транспортна програма ЄС підтверджує, що Україна поступово стає частиною спільної європейської інфраструктури. У перспективі це має зробити перевезення швидшими, зручнішими та більш інтегрованими в європейську систему.

Зауважте, що це остання транспортна ініціатива у рамках чинного довгострокового бюджету ЄС на 2021 – 2027 роки. Наразі Єврокомісія доопрацьовує новий багаторічний бюджет ЄС на 2028-2034 роки. Він має бути затверджений до кінця 2027 року.