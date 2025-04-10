Чи буде продовжено транспортний безвіз між Україною та ЄС у 2025

Транспортний безвіз між Україною та ЄС буде продовжено у 2025. За планом цей режим триватиме до кінця цього року.

Що означає для України транспортний безвіз Транспортний безвіз для України продовжено уже вчетверте, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля. Читайте також У Трампа запевняють, що не планують відновлювати економічні зв'язки з Росією Довідка: Транспортний безвіз означає, що українські автомобільні перевізники не потребуватимуть "віз" для перевезення вантажів за кордон. Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Це вже четверта пролонгація угоди, яка демонструє свою результативність та ефективність. Дякую європейським друзям і партнерам за солідарність і дієву підтримку! Чого вдалося досягнути завдяки транспортному безвізу: український експорт дорогами до ЄС зріс на 42%;

а от імпорт до України – на 37%. Зверніть увагу! За словами Шмигаля, транспортний безвіз є частиною секторальної інтеграції України до Європи. Також, як сказав прем'єр, це важлива передумова членства у ЄС.