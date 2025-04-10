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10 квітня, 13:36
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Чи буде продовжено транспортний безвіз між Україною та ЄС у 2025

Анастасія Зорик
Основні тези

Транспортний безвіз між Україною та ЄС буде продовжено у 2025. За планом цей режим триватиме до кінця цього року.

Що означає для України транспортний безвіз

Транспортний безвіз для України продовжено уже вчетверте, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

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Довідка: Транспортний безвіз означає, що українські автомобільні перевізники не потребуватимуть "віз" для перевезення вантажів за кордон.

 

Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України

Це вже четверта пролонгація угоди, яка демонструє свою результативність та ефективність. Дякую європейським друзям і партнерам за солідарність і дієву підтримку!

Чого вдалося досягнути завдяки транспортному безвізу:

Зверніть увагу! За словами Шмигаля, транспортний безвіз є частиною секторальної інтеграції України до Європи. Також, як сказав прем'єр, це важлива передумова членства у ЄС.