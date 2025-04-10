10 квітня, 13:36
Чи буде продовжено транспортний безвіз між Україною та ЄС у 2025
Основні тези
- Транспортний безвіз між Україною та ЄС буде продовжено у 2025 році.
- Завдяки транспортному безвізу український експорт до ЄС зріс на 42%, а імпорт до України – на 37%.
Транспортний безвіз між Україною та ЄС буде продовжено у 2025. За планом цей режим триватиме до кінця цього року.
Що означає для України транспортний безвіз
Транспортний безвіз для України продовжено уже вчетверте, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.
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Довідка: Транспортний безвіз означає, що українські автомобільні перевізники не потребуватимуть "віз" для перевезення вантажів за кордон.
Це вже четверта пролонгація угоди, яка демонструє свою результативність та ефективність. Дякую європейським друзям і партнерам за солідарність і дієву підтримку!
Чого вдалося досягнути завдяки транспортному безвізу:
- український експорт дорогами до ЄС зріс на 42%;
- а от імпорт до України – на 37%.
Зверніть увагу! За словами Шмигаля, транспортний безвіз є частиною секторальної інтеграції України до Європи. Також, як сказав прем'єр, це важлива передумова членства у ЄС.