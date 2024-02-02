Два союзники: Україні допоможуть транспортувати більше європейського газу в обхід Росії

Після оцінки ринкового попиту Румунія, Україна та Молдова вирішили збільшити потужності ГТС. Нині максимальна гарантована потужність із транспортування газу з Молдови до України становить 21 мільйона кубометрів на добу.

Україні допоможуть транспортувати більше газу

Нині оператори газотранспортних систем України, Румунії та Молдови розробляють механізм, що дасть змогу розширити реверсну потужність Трансбалканського трубопроводу. Цей проєкт базується на оцінці ринкового попиту у 2023 році.

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Оператор ГТС України отримав такі заявки на гарантовану потужність на максимальному рівні попиту:

у напрямку з Румунії в Україну – 18 мільйонів кубометрів на добу;

з Молдови в Україну – майже 21 мільйон кубометрів на добу.

Також консультації операторів ГТС проходять у межах Меморандуму про співпрацю для створення газового коридору "Південь — Північ", який називається "Вертикальний коридор". 19 січня Україна офіційно стала його учасником.

Завдяки цьому проєкту Оператор ГТС України додатково постачатиме понад 7 мільярдів кубометрів газу з Румунії до Центральної Європи через свою територію щороку.

Частина Трансбалканського газопроводу проходить через Україну, Молдову, Румунію, Болгарію і Туреччину. Ще у 2019 році через цей газопровід Росія постачала свій газ на Балкани. В той же рік частина газопроводу на території Туреччини та Болгарії опинилася в складі газопроводу Балканський потік.