У вівторок найбільша російська газовидобувальна компанія "Газпром" заявила про скорочення постачання газу до Молдови через територію України. Це відбудеться нібито через те, що Україна затримує частину палива, призначеного для Молдови, у своїх сховищах.

Звинувачення були відкинуті міністром інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрієм Спину, який сказав, що частину свого газу країна зберігає в українських сховищах. Паливо у повному об'ємі використовується для потреб Молдови.

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Що буде у випадку припинення постачань

Через заяви "Газпрому" Європа готується до подальших зменшень постачань російського природного газу.

Молдова не є частиною ЄС, хоча подала заявку на членство. Росія постачає в країну близько 5 мільйонів кубометрів газу на день, що є незначною частиною газу, який Європейський Союз щодня використовує для енергопостачання своїх будинків і підприємств, свідчать дані Незалежної служби розвідки товарів.

Компанія агресора повідомила, що планує обмежити експорт на ту частину, яку Україна нібито залишає собі. Проте у ЄС готуються до масштабніших скорочень.

Невеликі скорочення зазвичай призводять до великих скорочень. Ризик того, що він переріже Україну, дійсно, дуже високий,

– сказала Катерина Філіппенко, головна аналітикиня глобальних газових ринків консалтингової компанії Wood Mackenzie, маючи на увазі поступове скорочення газу Москвою через газопровід "Північний потік-1" влітку.

Вона додала, що очікує на повне відключення уже до кінця цього року.

Як реагують ціни на газ

Нагадаємо, у червні "Газпром" скоротив потоки по життєво важливому трубопроводу до 40% пропускної здатності. До вересня газ взагалі не надходив.

Європейські ціни на природний газ зросли на 4% у середу, але на рівні 124 євро (128 доларів) за мегават-годину вони залишаються на 64% нижче рекордних рівнів, досягнутих на початку цього року.

Якби Росія припинила експорт через Україну, Європа втратила б близько 4 мільярдів кубометрів газу — або лише 1% розрахункового попиту на газ на 2022 рік — у період з грудня по березень, сказала Філіппенко.

Навіть якщо це станеться, Європа, швидше за все, впорається, принаймні в найближчій перспективі. Газосховища континенту заповнені майже на 95%, згідно з даними Gas Infrastructure Europe. Це завдяки узгодженим зусиллям країн-членів ЄС протягом літа, щоб створити запаси до холодних місяців, збільшуючи імпорт від альтернативних постачальників і зрідженого природного газу.

А не по сезону м’яка погода в Європі на початку зими допомогла обмежити кількість газу, який необхідно вилучити з цих запасів. У цьому контексті повне перекриття московського газопроводу через Україну завдало б "мінімальної" шкоди, сказала Філіппенко.

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