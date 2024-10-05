Розраховує на "дружбу": Фіцо переконуватиме Київ зберегти транзит російського газу у 2025 році

Скандальний прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо планує переконувати Україну не припиняти транзит російського газу після 2024 року, коли термін дії угоди з "Газпромом" закінчиться.

Словацького очільника уряду цитує Aktuality. Політик переконаний у тому, що від такого рішення виграє як Словаччина, так і Україна.

Дивіться також "Газпром" орієнтується на Африку як потенційного споживача російського газу

Фіцо планує домовлятися щодо транзиту російського газу

Як розповів Фіцо, він не виключає проблем з постачаннями газу до Словаччини, який вона отримує транзитом через Україну, з початку 2025 року. За його словами, на міжурядовій зустрічі 7 жовтня він буде переконувати Київ зберегти транзит.

Ми будемо переконувати українських партнерів використовувати їхню енергетичну інфраструктуру для імпорту газу та нафти до Європи… Якщо вона (Україна) хоче зберегти цю інфраструктуру, її потрібно використовувати,

– сказав він.

Прем'єр Словаччини, відомий своїми суперечливими поглядами щодо вступу України до ЄС та НАТО, також заявив, що його країна підтримує євроінтеграцію нашої держави. Тож він розраховує на дружні кроки з боку України.

"Від цього виграли б і Словаччина, і Україна, адже за транзит сплачується плата", – вважає словацький посадовець. Цікаво, що коментуючи питання щодо "збереження транзиту", він уникає згадки про те, що йдеться про російський газ.

До речі, у Bloomberg вважають, що припинення угоди про транзит газу між Росією та Україною з 31 грудня суттєво не вплине на європейський ринок. За словами керівника німецької енергетичної компанії Uniper SE, газовий ринок Європи який став більш стійким.