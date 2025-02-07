Попри зниження транзиту російської нафти: яка країна ЄС лідирує за обсягами поставок

Транзит російської нафти через Україну суттєво знизився після початку повномасштабної війни Росії проти України. Як зменшились поставки та куди надходить нафта, читайте далі.

На скільки скоротився транзит російської нафти

Транзит російської нафти через трубопровідну систему України у 2024 році зменшився на 15% і склав 11,5 мільйона тонн (230,3 тисячі барелів на добу), повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Основна частина поставок припала на Угорщину – 42% від загального обсягу. Порівняно з попередніми періодами обсяги транзиту залишилися на тому ж рівні, тоді як в той самий час:

експорт до Словаччини знизився на 13% , досягнувши 4 мільйонів тонн;

, досягнувши 4 мільйонів тонн; а поставки до Чехії скоротилися до 2,7 мільйона тонн.

Міністерство енергетики Росії не надало жодних коментарів з цього питання.

Як Росія постачає нафту через Україну

Росія постачає нафту через трубопровід Дружба, який має дві основні гілки:

Південна гілка з'єднує російські нафтові родовища з нафтопереробними заводами, що належать MOL в Угорщині, а також з підприємствами в Словаччині та Чехії, які контролюються PKN Orlen.

з'єднує російські нафтові родовища з нафтопереробними заводами, що належать MOL в Угорщині, а також з підприємствами в Словаччині та Чехії, які контролюються PKN Orlen. Північна гілка проходить через Білорусь до Польщі та Німеччини.

Зверніть увагу! У 2023 році Німеччина та Польща припинили закупівлю російської нафти через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Наразі Німеччина отримує нафту з Казахстану через трубопровід Дружба. У 2024 році Казахстан експортував до Німеччини 1,5 мільйона тонн нафти.