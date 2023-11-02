Третя платіжка за газ: за що деякі українці мають доплатити

2 листопада 2023, 10:50
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Джерело:

ГазПравда

Українці призвичаїлися платити за газ двома платіжками, але часом надходить і третя. У декого виникає питання, за що саме треба доплатити. Виявилося справа знову в трубах.

За що платити по третій платіжці

З 2020 року українці платять здебільшого за дві послуги:

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  • постачання газу – вартість "блакитного палива";
  • розподіл газу – доставку до будинків споживачів.

Проте у ці дві платіжки не входить плата за техобслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання (ТО ВБСГ), саме її і вносять у третю платіжку. Таке обслуговування здійснюється лише, коли мешканці укладають договори з відповідними фахівцями – це можуть бути сторонні сертифіковані компанії та самі ж облгази.

Зверніть увагу! Тарифи на цю послугу поки що не встановлені, тому договори укладаються тимчасові. 

Тарифи на газ та тепло

Ціни на газ для населення залишаться на тому ж рівні – 7,96 гривні за кубометр газу з ПДВ. Йдеться саме про клієнтів Нафтогазу чиїми послугами користується понад 90% населення країни. Проте в інших постачальників вартість рости не буде.

Кабмін продовжив дію спеціальних обов'язків для учасників ринку природного газу:

  • до 15 квітня 2024 року виробники тепла для населення платитимуть 7 420 гривень за тисячу кубометрів;
  • для виробників тепла, які забезпечують бюджетні установити, вартість газу з ПДВ залишиться на рівні 16 390 гривень;
  • а от для виробників тепла для промисловості ціна буде ринковою.

 

Автор: Тетяна Стельмах