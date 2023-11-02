За что платить по третьей платежке

С 2020 года украинцы платят в основном за две услуги:

Читайте также Когда подавать показатели счетчика газа

поставка газа – стоимость "голубого топлива";

распределение газа – доставку в дома потребителей.

Однако в эти две платежки не входит плата за техобслуживание внутридомовых систем газоснабжения (ТО ВБСХ), именно ее и вносят в третью платежку. Такое обслуживание осуществляется только когда жители заключают договоры с соответствующими специалистами – это могут быть посторонние сертифицированные компании и сами же облгазы.

Обратите внимание! Тарифы на услугу пока не установлены, поэтому договоры заключаются временные.

Тарифы на газ и тепло

Цены на газ для населения останутся на том же уровне – 7,96 гривны за кубометр газа по НДС. Речь идет именно о клиентах Нафтогаза, чьими услугами пользуется более 90% населения страны. Однако у других поставщиков стоимость расти не будет.

Кабмин продлил действие специальных обязанностей для участников рынка природного газа: