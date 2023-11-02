За що платити по третій платіжці
З 2020 року українці платять здебільшого за дві послуги:
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- постачання газу – вартість "блакитного палива";
- розподіл газу – доставку до будинків споживачів.
Проте у ці дві платіжки не входить плата за техобслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання (ТО ВБСГ), саме її і вносять у третю платіжку. Таке обслуговування здійснюється лише, коли мешканці укладають договори з відповідними фахівцями – це можуть бути сторонні сертифіковані компанії та самі ж облгази.
Тарифи на газ та тепло
Ціни на газ для населення залишаться на тому ж рівні – 7,96 гривні за кубометр газу з ПДВ. Йдеться саме про клієнтів Нафтогазу чиїми послугами користується понад 90% населення країни. Проте в інших постачальників вартість рости не буде.
Кабмін продовжив дію спеціальних обов'язків для учасників ринку природного газу:
- до 15 квітня 2024 року виробники тепла для населення платитимуть 7 420 гривень за тисячу кубометрів;
- для виробників тепла, які забезпечують бюджетні установити, вартість газу з ПДВ залишиться на рівні 16 390 гривень;
- а от для виробників тепла для промисловості ціна буде ринковою.