За що платити по третій платіжці

З 2020 року українці платять здебільшого за дві послуги:

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постачання газу – вартість "блакитного палива";

розподіл газу – доставку до будинків споживачів.

Проте у ці дві платіжки не входить плата за техобслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання (ТО ВБСГ), саме її і вносять у третю платіжку. Таке обслуговування здійснюється лише, коли мешканці укладають договори з відповідними фахівцями – це можуть бути сторонні сертифіковані компанії та самі ж облгази.

Зверніть увагу! Тарифи на цю послугу поки що не встановлені, тому договори укладаються тимчасові.

Тарифи на газ та тепло

Ціни на газ для населення залишаться на тому ж рівні – 7,96 гривні за кубометр газу з ПДВ. Йдеться саме про клієнтів Нафтогазу чиїми послугами користується понад 90% населення країни. Проте в інших постачальників вартість рости не буде.

Кабмін продовжив дію спеціальних обов'язків для учасників ринку природного газу: