Як подати показники газового лічильника

Подаються показники щомісяця з 1 по 5 число. Станом на зараз 98% споживачів в Україні обслуговує "Нафтогаз" як постачальник останньої надії, 2 % займають інші регулятори.

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Поза тим, що українці платять за використану сировину, вони також мають оплачувати транспортування. Як подати показники лічильника газу:

подзвонити у контакт-центр регулятора;

передати через оператора ГРМ, який може фізично прийти за вашою адресою;

на сайті компанії, яка вас обслуговує;

через чат-бот постачальника.

Тарифи на газ

Оскільки рішення уряду про "заморозку" тарифів триває до кінця опалювального сезону, до квітня зростання деяких платежів очікувати не варто. Теплопостачання також відбуватиметься за тогорічною схемою.

Компанії, які виробляють тепло, до 15 квітня 2024 року за тисячу кубометрів будуть платити 7 420 гривень. Ті організації, які забезпечують теплопостачання бюджетних установ, мають сплачувати 16 390 гривень (з ПДВ). Побутові споживачі платитимуть 7,96 гривні за кубометр, якщо вони є клієнтами "Нафтогазу". Тарифи інших постачальників: