Запаси навіть вищі, ніж очікувалося
За даними Міненерго, в Україні станом на 1 листопада запаси природного газу у сховищах сягнули понад 16 мільярдів кубів. Такі показники вищі, ніж прогнозувалися.
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Теперішні запаси на 1,3 мільярда кубів більші, ніж планувалося Кабінетом Міністрів України. Відтак цю зиму українці пройдуть із достатньою кількістю тепла.
Яка ситуація з електроенергією
Як повідомляють у відомстві, для забезпечення потреб споживачів електроенергії, яку зараз виробляють українські електростанції, цілком достатньо. Вчора Україна навіть надавала аварійну допомогу оператору системи передачі Польщі.
Гіршою ситуація є у прифронтових областях: на Донеччині знеструмлювалися 17 населених пунктів, на Чернігівщині без світла понад 1 тисяча споживачів, на Сумщині знеструмлено 3 270 споживачів.
Водночас за добу українські енергетики заживили майже 34,6 тисячі споживачів, які здебільшого з Донеччини.
Чи готова Європа до зими
Згідно з даними аналітичного центру Bruege, сховища Європи теж заповнені. Їхній рівень сягнув максимального значення, адже нині у сховищах знаходиться 108,6 мільярда кубометрів газу.
До речі, Україна на сьогодні має найбільші у Європі газосховища – потужністю 321 терават-година. Німеччина має всього 254 терават-години.