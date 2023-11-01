Запаси навіть вищі, ніж очікувалося

За даними Міненерго, в Україні станом на 1 листопада запаси природного газу у сховищах сягнули понад 16 мільярдів кубів. Такі показники вищі, ніж прогнозувалися.

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Теперішні запаси на 1,3 мільярда кубів більші, ніж планувалося Кабінетом Міністрів України. Відтак цю зиму українці пройдуть із достатньою кількістю тепла.

Нагадуємо, торік запаси газу у листопаді становили понад 14 мільярдів кубометрів.

Яка ситуація з електроенергією

Як повідомляють у відомстві, для забезпечення потреб споживачів електроенергії, яку зараз виробляють українські електростанції, цілком достатньо. Вчора Україна навіть надавала аварійну допомогу оператору системи передачі Польщі.

Зверніть увагу! Попри це ворог майже чи не щодня намагається завдати ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Відтак вчора було пошкоджено лінії електропередач на Полтавщині, через що 3 населених пункти залишилися без світла.

Гіршою ситуація є у прифронтових областях: на Донеччині знеструмлювалися 17 населених пунктів, на Чернігівщині без світла понад 1 тисяча споживачів, на Сумщині знеструмлено 3 270 споживачів.

Водночас за добу українські енергетики заживили майже 34,6 тисячі споживачів, які здебільшого з Донеччини.

Чи готова Європа до зими

Згідно з даними аналітичного центру Bruege, сховища Європи теж заповнені. Їхній рівень сягнув максимального значення, адже нині у сховищах знаходиться 108,6 мільярда кубометрів газу.

Важливо! Раніше історичний максимум становив лише 106,2 мільярда кубометрів газу.

До речі, Україна на сьогодні має найбільші у Європі газосховища – потужністю 321 терават-година. Німеччина має всього 254 терават-години.