Запасы даже выше, чем ожидалось

По данным Минэнерго, в Украине по состоянию на 1 ноября запасы природного газа в хранилищах достигли более 16 миллиардов кубов. Такие показатели выше прогнозируемых.

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Нынешние запасы на 1,3 миллиарда кубов больше, чем планировалось Кабинетом Министров Украины. Следовательно, эту зиму украинцы пройдут с достаточным количеством тепла.

Напоминаем, в прошлом году запасы газа в ноябре составили более 14 миллиардов кубометров.

Какая ситуация с электроэнергией

Как сообщают в ведомстве, для обеспечения потребностей потребителей электроэнергии, производимой сейчас украинскими электростанциями, вполне достаточно. Вчера Украина даже оказывала аварийную помощь оператору системы передачи Польши.

Обратите внимание! Несмотря на это, враг почти ежедневно пытается нанести удары по объектам энергетической инфраструктуры. Вчера были повреждены линии электропередач на Полтавщине из-за чего 3 населенных пункта остались без света.

Худшая ситуация в прифронтовых областях: в Донецкой области обесточивалось 17 населенных пунктов, в Черниговской области без света более 1 тысячи потребителей, в Сумской области обесточено 3 270 потребителей.

В то же время за сутки украинские энергетики заживили почти 34,6 тысячи потребителей, которые в основном из Донбасса.

Готова ли Европа к зиме

Согласно данным аналитического центра Bruege, хранилища Европы тоже заполнены. Их уровень достиг максимального значения, ведь в настоящее время в хранилищах находится 108,6 миллиарда кубометров газа.

Важно! Ранее исторический максимум составил всего 106,2 миллиарда кубометров газа.

Кстати, Украина сегодня имеет крупнейшие в Европе газохранилища – 321 терават-час. Германия имеет всего 254 терават-часа.