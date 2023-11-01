Запасы даже выше, чем ожидалось

По данным Минэнерго, в Украине по состоянию на 1 ноября запасы природного газа в хранилищах достигли более 16 миллиардов кубов. Такие показатели выше прогнозируемых.

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Нынешние запасы на 1,3 миллиарда кубов больше, чем планировалось Кабинетом Министров Украины. Следовательно, эту зиму украинцы пройдут с достаточным количеством тепла.

Какая ситуация с электроэнергией

Как сообщают в ведомстве, для обеспечения потребностей потребителей электроэнергии, производимой сейчас украинскими электростанциями, вполне достаточно. Вчера Украина даже оказывала аварийную помощь оператору системы передачи Польши.

Худшая ситуация в прифронтовых областях: в Донецкой области обесточивалось 17 населенных пунктов, в Черниговской области без света более 1 тысячи потребителей, в Сумской области обесточено 3 270 потребителей.

В то же время за сутки украинские энергетики заживили почти 34,6 тысячи потребителей, которые в основном из Донбасса.

Готова ли Европа к зиме

Согласно данным аналитического центра Bruege, хранилища Европы тоже заполнены. Их уровень достиг максимального значения, ведь в настоящее время в хранилищах находится 108,6 миллиарда кубометров газа.

Кстати, Украина сегодня имеет крупнейшие в Европе газохранилища – 321 терават-час. Германия имеет всего 254 терават-часа.