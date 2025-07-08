Що таке третя платіжка за газ і кому доведеться заплатити до 900 гривень

Українці мають сплачувати не лише за споживання газу та його розподіл. Існує ще й третя платіжка за газ, яка може сягати від 100 до 900 гривень.

Хто має сплачувати третю платіжку за газ

Закон "Про житлово-комунальні послуги" зобов'язує усіх споживачів газу платити за технічне обслуговування газових мереж житлових будинків – так звану третю платіжку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Газмережі.

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Як пояснили в компанії, витрати на ремонт та обслуговування будинкових газових комунікацій не входить у звичну платіжку за розподіл газу.

Оператор ГРМ має за власний кошт обстежувати, ремонтувати та модернізувати за потреби газорозподільчі мережі до вводу у будинок.

Витрати на утримання газових комунікацій всередині будинків покладаються окремо на їхніх власників, співвласників та управителів, що й складає у підсумку третю платіжку.

Скільки потрібно платити за третьою платіжкою

Витрати на оплату технічного обслуговування газових комунікацій можуть складати від 100 до 900 гривень – все залежить від типу будинку.

Технічне обслуговування газопроводів спільної власності

Мова йде про газопроводи, які знаходяться у під'їздах та на фасадах будинків, тобто поза межами квартири.

Фахівці здійснюють перевірку мереж, після чого загальну вартість робіт розподіляють пропорційно між усіма власниками квартир у будинку, що підключені до газопроводу.

При цьому чим більше квартир у будинку і менша протяжність газових комунікацій, тим менша буде третя платіжка за газ.

Обслуговування газових приладів і газопроводів у квартирах

Таке обслуговування проводиться за окремим договором між власником оселі та газовою компанією та повністю коштом споживача.

Вартість робіт залежить від кількості приладів. Наприклад прочистка газової плити обійдеться приблизно у 360 гривень.

Техобслуговування приватного будинку

У приватному будинку за обслуговування газових приладів, зовнішніх та внутрішніх газопроводів повністю платить власник житла.

Коштує така послуга стільки ж, як і перевірка газових приладів у багатоповерхівках.

Важливо! Цього року найменша вартість перевірки спільних газових мереж у багатоквартирному будинку становить близько 100 гривень. Проте у будинках з розгалуженою системою газопроводів радянських часів доведеться заплатити до 900 гривень. Однак така сума платиться лише раз у 3 чи 5 років.