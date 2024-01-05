Три "золоті" ключі: які країни розбагатіють до 2050 року

Карта економічних лідерів світу може значно змінитися до 2050 року завдяки трьом стратегіям. Зокрема у лідери можуть вийти такі країни, як Індія, Індонезія, Саудівська Аравія тощо.

Три стратегії розвитку

Видання The Economist виділило три основні стратегії, які допоможуть деяким країнам зростити свою економіку за рекордно короткий час.

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Нарощування високотехнологічного виробництва

Індія, Індонезія та Саудівська Аравія хочуть перетворити свою дешеву робочу силу на перевагу. Вони планують зосередитися на створенні заводів, що вироблятимуть складні товари з високою доданою вартістю, наприклад комп'ютери чи ракети.

Для цього країни планують запровадити податкові пільги, обмежувати імпорт і заохочувати іноземні інвестиції. Проте їм також доведеться стикнутися з високою конкуренцією та кризою технологічного прогресу.

Природні ресурси та зелений перехід

Індонезія, Камбоджа та Кенія планують використати свої природні ресурси для покращення економічного стану. Акцент буде зроблено на рідкісноземельних металах та мінералах, які необхідні для зеленого переходу.

Реалізувати це планується шляхом заборони експорту бокситів та нікелю й створенню власних промислових парків. Також можуть ввести субсидії на переробку металів і виробництво акумуляторних батарей та вітряних турбін.

Ризиками такого підходу є низька продуктивність та зниження глобального попиту на "зелені" товари.

Глобальні хаби

ОАЕ, Саудівська Аравія та інші країни перської затоки спробують стати місцем, де ведеться світовий бізнес. Для цього у них є три стратегії – залучення торгівлі, розвиток туризму та впровадження високих технологій.

Проте процес може зазнати складнощів, адже ці країни сильно залежать від робочої сили з закордону, не можуть розвивати приватний сектор і мають обмежений час до зниження попиту на нафту.