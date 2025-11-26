Без тринадцятої зарплати: хто не отримає річну премію в грудні

Тринадцята зарплата не є обов’язковим заохоченням, що передбачене законодавством України. Її виплачують підприємства чи організації, де це входить до внутрішніх правил, а також на розсуд керівництва.

Хто не може розраховувати на 13-ту зарплату в Україні?

Річна премія в розмірі 100% посадового окладу може бути відсутня на підприємствах, які офіційно не передбачили таку виплату. Її нарахування також залежить від рішення роботодавця, пише 24 Канал.

У законі України про оплату праці відсутнє поняття "тринадцята зарплата". Воно закріпилося в суспільстві як практика додаткового заохочення, яке здійснюють наприкінці року.

Водночас законодавство передбачає, що умови й розміри премій та інших заохочувальних виплат встановлюють на підприємствах у колективному договорі чи спеціальному положенні. Якщо така винагорода не передбачена в компанії, працівники не отримають її за підсумком року.

Як пише "Дебет-кредит", заохочення також може залежати від фінансових результатів діяльності компанії впродовж року. Якщо вони недостатні на погляд керівництва, річну премію не нараховують.

Зверніть увагу! Працівники бюджетних установ та підприємств, де винагорода не закладена до фінансового плану, не отримають премії наприкінці року.

Як розраховують і оподатковують 13-ту зарплату?

Суму виплати накопичують впродовж року за кожен відпрацьований місяць, а виплачують зазвичай у грудні. Її розмір пропорційний відпрацьованому часу. Тож людина, яка працює неповний рік, може не отримати тринадцяту зарплату в повному обсязі.

Річну премію оподатковують так само як і зарплати:

податок на доходи фізичних осіб – 18%;

військовий збір – 5%.

Єдиний соціальний внесок у розмірі 22% від мінімальної зарплати працедавець оплачує окремо.

Як змінилася середня зарплата в Україні?