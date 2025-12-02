Укр Рус
2 грудня, 12:35
Історична угода за 1,5 мільярда: хто став новим власником Sky Park у Вінниці

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Близько 38 тисяч українців через фонд Inzhur REIT спільно придбали ТРЦ Sky Park у Вінниці за 1,51 мільярда гривень.
  • Мінімальна інвестиція у фонд складає 10 гривень, а угода принесе державному бюджету понад 115 мільйонів гривень податків.

Найбільш відвідуваний торгово-розважальний центр Вінниці Sky Park купили разом 37 933 українців. Усі вони є інвесторами пайового інвестиційного фонду Inzhur REIT.

Як звичайні українці купили ТРЦ? 

Вартість купівлі ТРЦ складає 1,51 мільярда гривень. І це одна й найдорожчих угод в Україні, яку уклали від початку повномасштабної війни Росії, розповідає 24 Канал.

Купівля вінницького ТРЦ принесе в державний бюджет України понад 115 мільйонів гривень податків. Та головна особливість цієї угоди в тому, що вперше десятки тисяч українців придбали спільно об'єкт нерухомості такого масштабу

Ще декілька років тому співвласниками об’єктів рівня Sky Park ставали професійні інвестори з великими чеками. Для більшості українців участь у таких проєктах була недосяжною, 
– пояснює СЕО Inzhur Андрій Журжій.

  • Але компанія Inzhur REIT зробила доступними для малих вкладників інвестиції у великі комерційні об'єкти, оскільки мінімальний внесок у фонд складає усього 10 гривень.
  • Завдяки цьому купівля вінницького ТРЦ звичайними українцями стала можливою. 

Це змінює правила гри на ринку нерухомості, 
– наголосив представник фонду. 

Важливо! Угоду про придбання ТРЦ Sky Park 20 листопада погодив Антимонопольний комітет України. Попередньо АМКУ провів детальну перевірку усіх учасників угоди та пересвідчився у прозорості процесу купівлі. Таким чином, інвестори Inzhur REIT можуть бути впевнені, що їхня участь в угоді відповідає закону. 

Що відомо про ТРЦ  Sky Park? 

Торгівельно-розважальний центр Sky Park знаходиться на центральній площі Вінниці і користується великою популярністю серед містян. 

Площа ТРЦ складає 30 тисяч квадратних метрів. У ньому працюють більш як 150 орендарів, зокрема, й відомі міжнародні бренди.

Куди найчастіше інвестують українці? 

  • Варто додати, що цьогоріч українці найбільше інвестують у будівництво житла під ключ. За останні чотири роки кількість відповідних оголошень майже подвоїлася, як свідчать дані OLX. Від 2021 року кількість оголошень збільшилася на 181%, а відгуків – на 54%.

  • У 2022 році, після повномасштабного вторгнення Росії, активність у цьому сегменті ринку тимчасово знизилася. Проте вже у 2023 році ринок почав відновлюватися і продовжує зростати.

  • Найбільше оголошень та відгуків надходить із Київської області, а на другому місці – Львівська область, де через приплив переселенців попит на житло під ключ зріс майже втричі.