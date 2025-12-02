Історична угода за 1,5 мільярда: хто став новим власником Sky Park у Вінниці
- Близько 38 тисяч українців через фонд Inzhur REIT спільно придбали ТРЦ Sky Park у Вінниці за 1,51 мільярда гривень.
- Мінімальна інвестиція у фонд складає 10 гривень, а угода принесе державному бюджету понад 115 мільйонів гривень податків.
Найбільш відвідуваний торгово-розважальний центр Вінниці Sky Park купили разом 37 933 українців. Усі вони є інвесторами пайового інвестиційного фонду Inzhur REIT.
Як звичайні українці купили ТРЦ?
Вартість купівлі ТРЦ складає 1,51 мільярда гривень. І це одна й найдорожчих угод в Україні, яку уклали від початку повномасштабної війни Росії, розповідає 24 Канал.
Купівля вінницького ТРЦ принесе в державний бюджет України понад 115 мільйонів гривень податків. Та головна особливість цієї угоди в тому, що вперше десятки тисяч українців придбали спільно об'єкт нерухомості такого масштабу.
Ще декілька років тому співвласниками об’єктів рівня Sky Park ставали професійні інвестори з великими чеками. Для більшості українців участь у таких проєктах була недосяжною,
– пояснює СЕО Inzhur Андрій Журжій.
- Але компанія Inzhur REIT зробила доступними для малих вкладників інвестиції у великі комерційні об'єкти, оскільки мінімальний внесок у фонд складає усього 10 гривень.
- Завдяки цьому купівля вінницького ТРЦ звичайними українцями стала можливою.
Це змінює правила гри на ринку нерухомості,
– наголосив представник фонду.
Важливо! Угоду про придбання ТРЦ Sky Park 20 листопада погодив Антимонопольний комітет України. Попередньо АМКУ провів детальну перевірку усіх учасників угоди та пересвідчився у прозорості процесу купівлі. Таким чином, інвестори Inzhur REIT можуть бути впевнені, що їхня участь в угоді відповідає закону.
Що відомо про ТРЦ Sky Park?
Торгівельно-розважальний центр Sky Park знаходиться на центральній площі Вінниці і користується великою популярністю серед містян.
Площа ТРЦ складає 30 тисяч квадратних метрів. У ньому працюють більш як 150 орендарів, зокрема, й відомі міжнародні бренди.
Куди найчастіше інвестують українці?
Варто додати, що цьогоріч українці найбільше інвестують у будівництво житла під ключ. За останні чотири роки кількість відповідних оголошень майже подвоїлася, як свідчать дані OLX. Від 2021 року кількість оголошень збільшилася на 181%, а відгуків – на 54%.
У 2022 році, після повномасштабного вторгнення Росії, активність у цьому сегменті ринку тимчасово знизилася. Проте вже у 2023 році ринок почав відновлюватися і продовжує зростати.
Найбільше оголошень та відгуків надходить із Київської області, а на другому місці – Львівська область, де через приплив переселенців попит на житло під ключ зріс майже втричі.