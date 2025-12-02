Историческая сделка за 1,5 миллиарда: кто стал новым владельцем Sky Park в Виннице

Самый посещаемый торгово-развлекательный центр Винницы Sky Park купили вместе 37 933 украинцев. Все они являются инвесторами паевого инвестиционного фонда Inzhur REIT.

Как обычные украинцы купили ТРЦ?

Стоимость покупки ТРЦ составляет 1,51 миллиарда гривен. И это одна из самых дорогих сделок в Украине, которую заключили с начала полномасштабной войны России, рассказывает 24 Канал.

Покупка винницкого ТРЦ принесет в государственный бюджет Украины более 115 миллионов гривен налогов. Но главная особенность этой сделки в том, что впервые десятки тысяч украинцев приобрели совместно объект недвижимости такого масштаба.

Еще несколько лет назад совладельцами объектов уровня Sky Park становились профессиональные инвесторы с большими чеками. Для большинства украинцев участие в таких проектах было недосягаемым,

– объясняет СЕО Inzhur Андрей Журжий.

Но компания Inzhur REIT сделала доступными для малых вкладчиков инвестиции в крупные коммерческие объекты, поскольку минимальный взнос в фонд составляет всего 10 гривен.

Благодаря этому покупка винницкого ТРЦ обычными украинцами стала возможной.

Это меняет правила игры на рынке недвижимости,

– отметил представитель фонда.

Важно! Соглашение о приобретении ТРЦ Sky Park 20 ноября согласовал Антимонопольный комитет Украины. Предварительно АМКУ провел детальную проверку всех участников сделки и убедился в прозрачности процесса покупки. Таким образом, инвесторы Inzhur REIT могут быть уверены, что их участие в сделке соответствует закону.

Что известно о ТРЦ Sky Park?

Торгово-развлекательный центр Sky Park находится на центральной площади Винницы и пользуется большой популярностью среди горожан.

Площадь ТРЦ составляет 30 тысяч квадратных метров. В нем работают более 150 арендаторов, в частности, и известные международные бренды.

