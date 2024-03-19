Без пенсії та стажу: чому українці можуть втратити виплати

Українцям потрібно стежити за правильністю оформлення документів не лише під час оформлення пенсії, а й при прийомі на нову роботу. Неправильно вказані дані можуть вплинути на пенсійні виплати.

Які помилки найпоширеніші

Тож при влаштуванні на нову роботу варто звертати увагу на коректність заповнення трудової крижки, аби уникнути проблем з ПФУ. Часто через них особі можуть недорахувати стаж або неправильно нарахувати пенсію.

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Найчастіше помилки допускають у таких даних:

дата; назва посади; назва підприємства або компанії; номер і дата наказу; підпис керівника та його ПІБ, печатка;

мають бути зафіксовані зміни в назві підприємства або їхня реорганізація;

записи в трудовій книжці не повинні бути виконані "іншим чорнилом" після попередніх записів про прийняття або звільнення. Помилки мають бути виправлені окремим записом, який має бути засвідчений відповідно до вимог.

Лише роботодавці можуть вносити зміни до трудової книжки особи, якщо вони не є винуватцями помилки.

Особливо важливо проконтролювати правильне заповнення документів при зміні прізвища. Проте ще 3 роки тому в Україні почали працювати електронні трудові книжки. Тож тепер роботодавці мають надсилати до ПФУ копії трудових книжок своїх підопічних.

Рішення про нарахування особі страхового стажу приймає конкретна посадова особа, а не система.