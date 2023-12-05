Недостатня кількість стажу: хто не зможе вийти на пенсію у 2024 році

На час виходу на пенсію впливає кількість набутого особою стажу. Чим раніше українець хоче вийти на пенсію, тим більший має бути цей термін.

Скільки стажу потрібно для виходу на пенсію

Аби вийти на пенсію у 60 років у 2023 році потрібно мати щонайменше 30 років стажу. У 2024 році цей показник зросте і становитиме 31 рік.

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Відповідно до оновленої політики ПФУ, у інші роки для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати такий стаж:

у 2025 році – від 32 років стажу;

у 2026 році – від 33 років стажу;

у 2027 році – від 34 років стажу;

у 2028 році – від 35 років стажу.

При виході на пенсію в 63 роки вимоги зменшуються У 2023 році пенсіонер зобов'язаний мати від 20 до 30 років стажу. З часом цей показник зростатиме:

у 2024 році потрібно набути від 21 до 31 року стажу;

у 2025 році – від 22 до 32 років стажу;

у 2026 році – від 23 до 33 років стажу;

у 2027 році – від 24 до 34 років стажу;

у 2028 році – від 25 до 35 років стажу.

Якщо пенсіонер хоче вийти на пенсію у 65 років, йому потрібно мати хоча б 15 років стажу. Поки що це значення змінюватися не буде.