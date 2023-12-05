Сколько стажа нужно для выхода на пенсию

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, в 2023 году нужно иметь не менее 30 лет стажа. В 2024 году этот показатель вырастет и составит 31 год.

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Согласно обновленной политике ПФУ, в другие годы для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь такой стаж:

в 2025 году – от 32 лет стажа;

в 2026 году – от 33 лет стажа;

в 2027 году – от 34 лет стажа;

в 2028 году – от 35 лет стажа.

При выходе на пенсию в 63 года требования уменьшаются. В 2023 году пенсионер обязан иметь от 20 до 30 лет стажа. Со временем этот показатель будет расти:

в 2024 году нужно приобрести от 21 до 31 года стажа;

в 2025 году – от 22 до 32 лет стажа;

в 2026 году – от 23 до 33 лет стажа;

в 2027 году – от 24 до 34 лет стажа;

в 2028 году – от 25 до 35 лет стажа.

Если пенсионер хочет выйти на пенсию в 65 лет, ему нужно иметь хотя бы 15 лет стажа. Пока это значение изменяться не будет.

Заметьте! В некоторых случаях стаж может быть неполным, поскольку гражданин не уплачивал определенный период страховых взносов. Чтобы увеличить пенсию, такие выплаты можно компенсировать. Как это сделать рассказываем здесь.