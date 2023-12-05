Скільки стажу потрібно для виходу на пенсію

Аби вийти на пенсію у 60 років у 2023 році потрібно мати щонайменше 30 років стажу. У 2024 році цей показник зросте і становитиме 31 рік.

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Відповідно до оновленої політики ПФУ, у інші роки для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати такий стаж:

у 2025 році – від 32 років стажу;

у 2026 році – від 33 років стажу;

у 2027 році – від 34 років стажу;

у 2028 році – від 35 років стажу.

При виході на пенсію в 63 роки вимоги зменшуються У 2023 році пенсіонер зобов'язаний мати від 20 до 30 років стажу. З часом цей показник зростатиме:

у 2024 році потрібно набути від 21 до 31 року стажу;

у 2025 році – від 22 до 32 років стажу;

у 2026 році – від 23 до 33 років стажу;

у 2027 році – від 24 до 34 років стажу;

у 2028 році – від 25 до 35 років стажу.

Якщо пенсіонер хоче вийти на пенсію у 65 років, йому потрібно мати хоча б 15 років стажу. Поки що це значення змінюватися не буде.

Зауважте! У деяких випадках стаж може бути неповним, оскільки громадянин не сплачував певний період страхові внески. Щоб збільшити пенсію, такі виплати можна компенсувати. Як це зробити розповідаємо тут.