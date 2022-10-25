Це потрібно Україні для виживання, – Зеленський звернувся до світу з важливим проханням

Україні терміново потрібні 17 мільярдів доларів на відбудову лікарень, шкіл, транспортної й енергетичної інфраструктури, зруйнованих російськими обстрілами. Крім того, є нагальна потреба у відновленні зруйнованого житла.

Про це Володимир Зеленський сказав у своєму виступі на Міжнародній експертній конференції з питань відновлення, відбудови та модернізації України. Президент зазначив, що відновлення відбуватиметься в рамках прозорого плану першочергових кроків у відбудові.

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Це те, що необхідно Україні буквально для виживання. Не завтра, не наступного року. Не на конференції у Британії…Саме зараз!

– наголосив він.

Він додав, що Україна має колосальну потребу у відбудові житла, зруйнованого постійними обстрілами.

Там, де російські танки й артилерія методично знищували міста… Київщина, Чернігівщина, Сумщина, Харківщина… Вже зараз потрібно дати людям новий фундамент для життя.

– зазначив він.

Зеленський наголосив, що Україна поки не отримала жодного цента на реалізацію плану Fast Recovery і закликав "наблизити необхідні рішення". Також президент закликав західних партнерів створити "фінансовий Рамштайн" для підтримки України – за аналогією з форматом, який ініціювали США для надання Україні озброєння.

Допомога для відбудови України

Піл час Міжнародної експертної конференції з питань відновлення, реконструкції та модернізації України у Берліні канцлер Німеччини Олаф Шольц і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонували запустити новий «план Маршалла» для післявоєнного відновлення України. Шольц зазначив, що відбудова відбуватиметься з урахуванням перспективи членства України у ЄС.



Канцлер Німеччини підкреслив, що Німеччина разом з друзями і партнерами продовжить рішуче підтримувати Україну політично, фінансово, гуманітарною допомогою та зброєю, скільки це буде потрібно.



За словами Урсули фон дер Ляєн, координаційна платформа для відбудови України має бути створена до кінця 2022 року або на початку 2023 року. Президентка Єврокомісії заявила, що ЄС працює над тим, щоб наступного року виділити 1,5 мільярда євро на місяць, тобто 18 мільярдів євро на рік. Вона додала, що Україна має отримувати від ЄС допомогу і на нагальні потреби, і на довгострокові програми відбудови.



Україна має отримати репарації від Росії, частину з яких становитимуть заморожені активи російського центробанку.