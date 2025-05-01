1 травня, 11:32
Курс долара дешевшає, як і курс євро
Основні тези
- В Україні спостерігається зниження вартості долара та євро в банках, обмінниках та на чорному ринку.
Середні курси купівлі долара в банках становлять 41,20 гривні, а продажу – 41,85 гривні.
В банках та обмінниках валюти показують спад вартості за останню добу. Купівля долара досі нижче аніж 42 гривні, а купівля євро варіюється від 47,68 до 47,85 гривні.
Курс валют у банках
- Станом на ранок 1 травня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,20 гривні (-5 копійок проти 30 квітня) та продаж по 41,85 гривні (-5 копійок).
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- Купівля євро проходить по 46,90 гривні (-20 копійок), продаж – по 47,62 гривні (-23 копійки).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 41,55 гривні (+5 копійок), а продати по 41,60 гривні (+12 копійок).
- Купівля євро по 47,30 гривні (-16 копійок), а продаж по 47,50 гривні (-18 копійок).
Курс в обмінниках
- Долари купують у середньому по: 41,01 гривні (-4 копійки), а продають по 41,56 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.
- Євро купують по 46,92 гривні (-13 копійок), а продають по 47,71 гривні (+1 копійок).
Чи перейде Україна на євро
У розмові з 24 Каналом економіст Олег Гетман розповів, що НБУ може прив'язати курс гривні до курсу євро, а відбутися таке може за 3 – 5 років.
Україна прямує в Євросоюз, тож нашою основною валютою буде євро і її обсяги збільшуються в нашій зовнішній торгівлі.
Гетман розповів, що курс долара за таких обставин розраховуватиметься по кроскурсу через євро.