Ціна 100 доларів: як змінився курс від початку року

Від початку року курс долара постійно змінювався в ту чи іншу сторону. Тому вартість 100 доларів нині і тоді вже зовсім інша.

Як змінилася ціна 100 доларів

За офіційним курсом

За даними НБУ, станом на 1 січня долар коштував 38 гривень, тоді як нині його ціна 40,55 гривні. Відповідно ціна 100 доларів зросла з 3 800 до 4 055 гривень – тобто на 255 гривень.

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На готівковому ринку

На готівковому ринку курс долара 1 січня коливався у межах 38,44 – 39,44 гривні. Нині вартість перебуває в діапазоні 40,23 – 40,90 гривні. Тобто раніше 100 доларів коштувало десь 3 844 – 3 944 гривні, а тепер ціна зросла до 4 023-90 гривні.

Курс долара цього тижня

Тарас Лєсовий дав наступний прогноз щодо курсу долара на цьому тижні для 24 Каналу.