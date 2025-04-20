20 квітня, 15:30
Скільки коштуватиме 1000 доларів перед Великоднем
Основні тези
- Офіційний курс долара в Україні становить 41,38 гривні за долар.
- Для купівлі 1000 доларів у банку потрібно приблизно 41 650 гривень, а в обміннику – майже 41 200 гривень.
Курс долара на передвеликодньому ринку може суттєво коливатися, що впливає на вартість купівлі валюти. У скільки обійдеться 1000 доларів сьогодні, читайте далі.
Який курс долара сьогодні
Офіційний курс долара в Україні зараз – 41,38 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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За даними "Мінфіну", середній курс долара у банку змінився так:
- купівля – 41,00 гривні за долар;
- продаж – 41,65 гривні за долар.
В обмінниках середній курс долара сягнув такого рівня:
- купівля – 40,42 гривні за долар;
- продаж – 41,20 гривні за долар.
У скільки обійдеться покупка 1000 доларів сьогодні
- аби купити 1000 доларів у банку, потрібно приблизно 41 650 гривень;
- в обміннику така операція обійдеться у майже – 41 200 гривень.