Автогаз знову подешевшав: яка АЗС пропонує найвигіднішу ціну

Автогаз стабільно дешевшає на АЗС. За вихідні ціна просіла ще на 19 копійок. Зараз вартість автогазу коливається у межах 22,45 – 26,37 гривні за літр.

Ціна автогазу

На станціях преміум-сегменту автогаз здешевшав на 41 – 45 копійок за літр. Середня ціна цього виду пального складає 25,31 гривні за літр. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

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Де подешевшало пальне найбільше

На АЗК ОККО – до 25,75 гривні за літр.

На WOG – до 25,65 гривні за літр.

На станціях KLO, Amic, Shell і Chipo ціни коливаються в межах 23,99 – 24,64 гривень за літр.

Найбільше автогаз здешевшав – на АЗС Luxwen, до 22,99 гривні за літр (на 1,80 гривень за літр).

Низка мереж, серед яких – "Автотранс", Socar, BVS та інші, – втримали ціну на попередньому рівні.

Ціна автогазу стабільно дешевшає на 18 – 19 копійок другі вихідні поспіль.

Різниця цін на автогаз у різних мережах становить 3,92 гривні за літр.

Яка ситуація з дизелем та бензином

Станом на 13 лютого середня ціна пального складала:

47,94 гривні за літр за бензин марки "А-95".

51,62 гривні за літр за дизельне пальне .

Варто також зауважити, що всі види пального стабільно дешевшають останнім часом після незначного зростання ціни у кінці листопада – грудні.

Сергій Куюн Директор Консалтингової групи "А-95" З початку року мережа "Укрнафта" знизила ціни на бензин в середньому на 6 гривень, у решти мереж – на 4–5 гривень. Зниження по дизпальному становить в середньому 3–4 гривні. Такі темпи серйозні, і я бачу, що потенціал до здешевлення ще є: десь у розмірі до 2 гривень на літр.

Ба більше, експерт вважає, що передумов для зростання ціни пального наразі немає, адже трейдери накопичили достатньо. Тож ринок цілком наповнений, а запаси переважують навіть довоєнний рівень.