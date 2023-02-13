Ціна на пальне падає

Нагадуємо, з 5 лютого 2023 року набули чинності санкційні обмеження на російські нафтопродукти. Проте такі події не спричинили панічні настрої серед населення. Крім того, ціни на пальне не те щоб не піднялися, а навпаки почали падати.

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Як розповів Сергій Куюн, директор Консалтингової групи "А-95", таке падіння цін на пальне, яке спостерігаємо зараз, є досить суттєвим.

Сергій Куюн Директор Консалтингової групи "А-95" З початку року мережа "Укрнафта" знизила ціни на бензин в середньому на 6 гривень, у решта мереж – на 4–5 гривень. Зниження по дизпальному становить в середньому 3–4 гривні. Такі темпи серйозні, і я бачу, що потенціал до здешевлення ще є: десь у розмірі до 2 гривень на літр.

Що буде з пальним цієї весни

За словами експерта весною передумов для підвищення ціни на пальне поки немає.

Ми дуже гарно заходимо у цю весну, із великими запасами. Я не виключаю, що ціна може й надалі падати,

– зауважує Сергій Куюн.

Зверніть увагу, що здешевлення пального відбувається через те, що українські мережі створили рекордні запаси навіть у порівнянні із довоєнними періодами.

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Яка ціна пального в Україні

За даними "Мінфіну" станом на 13 лютого ціна на бензин А-95 становить 47,94 гривні за літр, бензин А-92 – 46,81 гривні, а дизельне пальне – 51,62 гривні.