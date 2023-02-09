Скільки українці витрачають на пальне щороку

Якщо взяти середньостатистичну машину в Україні, то на 100 кілометрів вона "з'їдає" близько 10 літрів пального. Цей розхід може збільшуватися до 40% через помилки водіїв.

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В рік автомобілістам доводиться заливати у бак від 2 тисяч літрів до 3,5 тисячі літрів пального. Якщо перевести це у гроші, то виходить сума від 135 тисяч до 169 тисяч гривень щороку.

Що впливає на розхід пального

Затори у містах є однією із причин, чому на пальне йде багато грошей. Все через те, що чергування педалі газу й гальма дуже енерговитратне. І відповідно відтинок дороги, який можна подолати за 20 хвилин, у години пік долається за годину, а інколи навіть більше.

  • Погодні умови у зимово-весняний період теж стають причинами значних витрат. Дороги вкриваються брудом і снігом, тому для цього витрачається більше пального.
  • Використання обігрівача та кондиціонера в автівці поїдають теж не мало ваших грошей. Кондиціонер обійдеться у додаткові 0,8 літра пального на кожні 100 кілометрів, а пічка – приблизно у 0,5 літра.
  • Не секрет, що неякісне пальне також дуже швидко вивітрюється із бака автівки. Тому чим нижчої воно якості, тим більше його потрібно для довго поїздки.
  • Через забитий паливний фільтр тиск палива падає нижче розрахункового. Це призводить до нерівномірного надходження пального в камеру згоряння.
  • І одна із найпоширеніших причин – це манера їзди водія. Тому уникайте зайвих прискорень, не гальмуйте інтенсивно, зберігайте рівномірність руху.

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Як змінилась ціна на різних АЗС

За даними "Мінфіну" станом на 8 лютого бензин А-95 преміум коштує 49,69 гривні.

  • Бензин А-9547,97 гривні,
  • Бензин А-92 – 46,88 гривні,
  • Дизельне пальне – 51,66 гривні
  • Газ авто­мобільний – 25,78 гривні

До слова, ще 6 лютого на ОККО й WOG усі види пального становили:

  • Бензин А-95 – до 48,99 гривні за літр,
  • Бензин А-95+ – до 51 гривні за літр,
  • Дизпальне – до 53 гривні за літр.

AMIC зменшила вартість пального на 1 гривню:

  • А-95 – до 48,49 гривні за літр,
  • Дизпальне – до 52,49 гривні за літр.

Найнижчі ціни наразі у мережі UPG, які також знизили ціну на 1 гривню:

  • А-95 – 46,30 гривні за літр,
  • А-95+ – 48,30 гривні за літр,
  • Дизпальне – 49,80 гривні за літр.