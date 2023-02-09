Сколько украинцы тратят на горючее каждый год
Если взять среднестатистическую машину в Украине, то на 100 километров она съедает около 10 литров горючего. Этот расход может увеличиваться до 40% из-за ошибок водителей.
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В год автомобилистам приходится заливать в бак от 2 тысяч литров до 3,5 тысячи литров горючего. Если перевести это в деньги, то выходит сумма от 135 тысяч до 169 тысяч гривен ежегодно.
Что влияет на расход топлива
Пробки в городах являются одной из причин, почему на горючее уходит много денег. Все потому, что дежурство педали газа и тормоза очень энергозатратно. И соответственно отрезок дороги, который можно преодолеть за 20 минут, в час пик преодолевается за час, а иногда даже больше.
- Погодные условия в зимне-весенний период тоже становятся причинами значительных затрат. Дороги покрываются грязью и снегом, поэтому для этого тратится больше горючего.
- Использование обогревателя и кондиционера в авто поедают тоже не мало ваших денег. Кондиционер обойдется в дополнительные 0,8 литра горючего на каждые 100 километров, а печка – примерно в 0,5 литра.
- Не секрет, что некачественное горючее тоже очень быстро выветривается из бака автомобиля. Поэтому чем ниже оно качества, тем больше его нужно для долгой поездки.
- Из-за забитого топливного фильтра давление топлива падает ниже расчетного. Это приводит к неравномерному поступлению горючего в камеру сгорания.
- И одна из самых распространенных причин – это манера езды водителя. Поэтому избегайте излишних ускорений, не тормозите интенсивно, сохраняйте равномерность движения.
Обратите внимание Цены на топливо в Украине еще больше упадут, несмотря на эмбарго.
Как изменилась цена на разных АЗС
По данным "Минфина" по состоянию на 8 февраля бензин А-95 премиум стоит 49,69 гривны.
- Бензин А-95 – 47,97 гривны,
- Бензин А-92 – 46,88 гривны,
- Дизельное топливо – 51,66 гривны
- Газ автомобильный – 25,78 гривны
К слову, еще 6 февраля на ОККО и WOG все виды горючего составляли:
- Бензин А-95 – до 48,99 гривны за литр,
- Бензин А-95+ – до 51 гривны за литр,
- Дизпальное – до 53 гривны за литр.
AMIC снизила стоимость горючего на 1 гривну:
- А-95 – до 48,49 гривны за литр,
- Дизпальное – до 52,49 гривны за литр.
Самые низкие цены в сети UPG, которые также снизили цену на 1 гривну:
- А-95 – 46,30 гривны за литр,
- А-95+ – 48,30 гривны за литр,
- Дизпальное – 49,80 гривны за литр.