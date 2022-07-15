Ціна бензину знизилась 15 липня: яка вартість пального на різних АЗС
15 липня 2022 , 11:35
Бензин дещо знизився у ціні 15 липня. Яка середня роздрібна ціна різного пального на АЗС та у різних областях, читайте далі.
Ціна пального 15 липня
- Бензин А-95 – 50,56 гривні за літр (-4 копійки проти 14 липня);
- Бензин А-92 – 48,83 гривні за літр (- 1,28 гривні);
- Дизельне пальне – 56,29 гривні за літр (+1 копійка).
Читайте також Не біткойном єдиним: як безплатно отримати нові криптомонетиЦікаво! За підрахунками експертів Picodi ціна пального в Україні подорожчала для українців на 63,3% від початку року. Це найбільший стрибок ціни у Європі. Нині за свою місячну зарплату пересічний українець може купити 232 літри бензину.
Як зміниться ціна пального: прогноз експерта
На думку експерта з питань енергетики Генадія Рябцева, ціна деякого виду пального може найближчим часом ще знизитись, а от на здешевшання бензину розраховувати не слід. Оскільки дефіцит з ним є не лише в Україні, але і Європі звідки ми експортуємо цей вид пального.
- Дизельне пальне прогнозовано може впасти ще на 5%. Це стане можливим завдяки тому, що обсяги постачання дизельного пального – достатні для забезпечення потреб ринку в повному обсязі.
- Автогаз, зі слів Рябцева, вже дешевий, оскільки його достатньо на ринку. Разом з тим він застеріг, що на автомобілістів можуть чекати проблеми з цим видом пального ближче до зими. Оскільки тоді скраплений нафтовий газ використовують як котельне паливо.
До теми – експерт розповів яка зараз ситуація на ринку пального зробив прогноз на наступні місяці: відео