Ціна бензину знизилась 15 липня: яка вартість пального на різних АЗС

Бензин дещо знизився у ціні 15 липня. Яка середня роздрібна ціна різного пального на АЗС та у різних областях, читайте далі.

Ціна пального 15 липня

Бензин А-95 – 50,56 гривні за літр (-4 копійки проти 14 липня);

– 50,56 гривні за літр (-4 копійки проти 14 липня); Бензин А-92 – 48,83 гривні за літр (- 1,28 гривні);

– 48,83 гривні за літр (- 1,28 гривні); Дизельне пальне – 56,29 гривні за літр (+1 копійка).

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За підрахунками експертів Picodi ціна пального в Україні подорожчала для українців на 63,3% від початку року. Це найбільший стрибок ціни у Європі. Нині за свою місячну зарплату пересічний українець може купити 232 літри бензину.

Як зміниться ціна пального: прогноз експерта

На думку експерта з питань енергетики Генадія Рябцева, ціна деякого виду пального може найближчим часом ще знизитись, а от на здешевшання бензину розраховувати не слід. Оскільки дефіцит з ним є не лише в Україні, але і Європі звідки ми експортуємо цей вид пального.

Дизельне пальне прогнозовано може впасти ще на 5%. Це стане можливим завдяки тому, що обсяги постачання дизельного пального – достатні для забезпечення потреб ринку в повному обсязі.

прогнозовано може впасти ще на 5%. Це стане можливим завдяки тому, що обсяги постачання дизельного пального – достатні для забезпечення потреб ринку в повному обсязі. Автогаз, зі слів Рябцева, вже дешевий, оскільки його достатньо на ринку. Разом з тим він застеріг, що на автомобілістів можуть чекати проблеми з цим видом пального ближче до зими. Оскільки тоді скраплений нафтовий газ використовують як котельне паливо.

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