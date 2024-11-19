Все ближче до 100 тисяч доларів: яку позначку перевалив біткойн

Біткойн цього тижня знову подолав новий рубіж, переваливши за понад 91 тисячу доларів. Водночас прогнози до 2030 року свідчать про те, що криптовалюта може сягнути навіть понад 600 тисяч доларів.

Вартість найпопулярніших криптовалют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на одну з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, станом на 19 листопада курси найпопулярніших криптовалют виглядають наступним чином:

Bitcoin (BTC) – 91,77 тисячі долара за монету (-0,02% за добу);

(BTC) – 91,77 тисячі долара за монету (-0,02% за добу); Ethereum (ETH) – 3,11 тисячі долара за монету (+0,19% за добу).

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Біткойн може зрости до 650 тисяч доларів

650 тисяч доларів у базовому сценарії та діапазону від 1 мільйона доларів до 1,5 мільйона доларів у бичачому. Як спрогнозувала CEO ARK Invest Кеті Вуд в інтерв'ю CNBC , передає 24 Канал , до 2030 року біткойн може досягнутита діапазону від 1 мільйона доларів до 1,5 мільйона доларів у бичачому.

Як додала Вуд, сьогодні найперше криптовалюта привертає увагу інституціоналів та керуючих активами як новий клас.

Не лише глобальна грошова система, а й новий клас активів. Це означає, що інституціонали та керуючі установи звертають увагу, що цей актив поводиться інакше, порівняно з іншими їх активами. Думаю, це такий великий крок,

– каже вона.

Крім того, Вуд додала, що одна з найважливіших речей від нової адміністрації президента США – це регуляторний рельєф з усіх видів інновацій.