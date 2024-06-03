Чи буде біткойн дорожчати надалі
3 червня 2024, 12:04Читать новость на русском
За останні два тижні курс біткойна виріс до майже 69 тисяч доларів за монету. За прогнозами експертів, через збільшений попит на криптовалюту вартість продовжуватиме рости.
Ціна найпопулярніших криптовалют
Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на 3 червня має такий вигляд:
- Bitcoin (BTC) – 68,85 тисячі долара за монету (+1,61% за добу);
- Ethereum (ETH) – 3,81 тисячі долара за монету (+0,5% за добу).
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Прогноз курсу біткойна
Як розповідає засновник корпорації MicroStrategy Майкл Сейлор, наразі біткойн вступив у новий чотирирічний цикл.
- Прогнозується, що домінування інституціоналів стрімко зростатиме – Tether, Tesla, Metaplanet та інші великі компанії вже накопичують біткойн та сприймають його як резервний актив.
Наприклад, біржовий фонд BlackRock накопичив понад 288 000 BTC, і обійшов як фонд Grayscale, так і MicroStrategy чи будь-яку іншу публічну компанію за біткойн-резервами.
- Цікаво, що до такого процесу приєднаються ще й уряди та державні й пенсійні фонди.
- Крім того, емісія біткойна на сьогодні зменшується, а попит на нього постійно збільшується. Відтак, ціна BTC неминуче зростатиме.