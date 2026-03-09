90 гривень за літр дизелю вже скоро – як зростатимуть ціни на пальне в Україні

Останніми днями на тлі ескалації на Близькому Сході вартість пального різко зросла. І якщо раніше підвищення цін називали спекулятивним, то партії, що почали надходити в Україну на вихідних 7 – 8 березня, сформовані вже за новими цінами.

Що буде з цінами на пальне в Україні?

Деталі розповів експерт з паливного ринку Сергій Куюн у понеділок, 9 березня, у Медіацентрі Україна. Наприклад, наразі в оптовій торгівлі дизель коштує близько 82 гривень за літр, тоді як на АЗС ціни поки тримаються на рівні до 73 гривень.

Експерт переконаний, що до кінця поточного тижня ціна на дизель по Україні сягатиме близько 80 гривень за літр.

Якщо ситуація найближчим часом не зміниться – тобто збережеться таке котирування з урахуванням націнки АЗС, логістики та інших витрат – його ціна може зрости приблизно до 90 гривень за літр.

Сергій Куюн Директор "Консалтингової компанії А-95" Це два різних ринки (бензину й дизелю – 24 Канал). По дизелю Європа дефіцитна, дуже багато імпортує, зокрема з Близького Сходу, де зараз проблеми. А по бензину ж Європа профіцитна – на своїх заводах виробляє більше, аніж споживає. Тобто цього продукту достатньо.

Тож він припустив, що корекція цін на бензин буде невеликою – "стоп" відбудеться в межах 70 гривень за літр.

Які ціни на пальне в Україні зараз?

За даними сайту "Мінфін", який посилається на дані "Консалтингової групи А-95", середні ціни на пальне по країні станом на 9 березня такі:

бензин А-95 преміум – 72,58 гривні за літр;

бензин А-95 – 69,02 гривні за літр;

бензин А-92 – 66,11 гривні за літр;

дизпальне – 71,60 гривні за літр.

Яких заходів вживає держава?

Нагадаємо, Кабмін провів координацію з ключовими міністерствами та керівництвом Нафтогазу. Зокрема, триває робота над збільшенням обсягів імпорту пального, а Укрнафта реалізовуватиме товар із мінімальною націнкою.

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко доручила Антимонопольному комітету та Держпродспоживслужбі посилити контроль за операторами, щоб не допустити ринкових маніпуляцій.

Окрім сектору оборони, який залишається безумовним пріоритетом, особливу увагу приділять наявності та ціні пального для аграріїв і громадського транспорту.