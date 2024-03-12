Долар дорожчає: де вартість валюти різко полізла вгору

На чорному ринку та в банках долар та євро суттєво подешевшали за останню добу. Американська валюта додала при купівлі аж 20 копійок. Натомість в обмінниках ситуація з вартістю інша.

Курс валют у банках

Станом на ранок 12 березня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить у середньому 38,20 гривні (+20 копійок проти 11 березня), а продаж – 38,65 гривні (+10 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 41,70 гривні (+10 копійок), а продаж – у середньому за 42,35 гривні (+15 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,52 гривні (+7 копійок), а продаж – 38,61 гривні (+7 копійок).

(+7 копійок), а продаж – (+7 копійок). Євро купують за 42,10 гривні (+10 копійок), а продають за 42,26 гривні (+7 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 38,19 гривні (-11 копійок), а продаж – 38,71 гривні (+13 копійок), за даними finance.ua.

(-11 копійок), а продаж – (+13 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 41,77 гривні (-15 копійок), а продаж – 42,39 гривні (+12 копійок).

Яку ціну долара прогнозують

Банкірка Анна Золотько для 24 Каналу розповіла, що цього тижня відбудеться перегляд Нацбанком облікової ставки. На її думку, змін очікувати не варто.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Протягом цього тижня я очікую на помірне послаблення пропозиції валюти на безготівковому ринку з поступовим зростанням попиту. Хоча цей процес навряд чи буде динамічним, можна очікувати на деяке посилення волатильності на торгах.

Водночас за свіжими даними Держстату інфляція за підсумками лютого уповільнилася до4,3% у річному вимірі. Це нижче прогнозів регулятора, опублікованих на початку року. Це дещо підвищує шанси на зниження облікової ставки у березні.

Золотько додає, що попит на готівковому ринку залишатиметься пригніченим. Це обмежуватиме можливості учасників ринку для формування зростаючого тренду.

Прогноз курсу продажу готівкового долара на цей тиждень такий –





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