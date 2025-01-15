Валюти подешевшали: скільки коштує долар та євро

За останню добу на чорному ринку американська валюта та європейська валюта втратили ціну при купівлі та продажу. Долар також подешевшав в обмінниках, а євро виросло в банках.

Курс валют у банках

Станом на ранок 15 січня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 42,22 гривні (+2 копійки проти 14 січня) та продаж по 42,90 гривні (-10 копійок).

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Купівля євро відбувається по 43,30 гривні (+10 копійок), а продаж по 44,15 гривні (+3 копійки).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 42,86 гривні (-14 копійок), а продати по 42,95 гривні (-10 копійок).

(-14 копійок), а продати по (-10 копійок). Купівля євро по 44,06 гривні (-3 копійки), а продаж по 44,26 гривні (-3 копійки).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по: 42,33 гривні (-20 копійок), а продають по 42,96 гривні (+4 копійки), за даними finance.ua.

(-20 копійок), а продають по (+4 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 43,60 гривні (-22 копійки), а продають по 44,38 гривні (+3 копійки).

Що прогнозують на цей тиждень

Як розповів банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу, на міжбанку курсові коливання будуть більш-менш очікуваними. Йдеться про спред, щоденні зміни та різновекторність змін. А на готівковому ринку курсові показники залежатимуть від показників міжбанку та від рівня попиту.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Все, що відбуватиметься на ринку, не вийде за межі "системи" валютних змін, непрямо утвореної в контексті режиму "керованої гнучкості".