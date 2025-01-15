Курс валют у банках
- Станом на ранок 15 січня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 42,22 гривні (+2 копійки проти 14 січня) та продаж по 42,90 гривні (-10 копійок).
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- Купівля євро відбувається по 43,30 гривні (+10 копійок), а продаж по 44,15 гривні (+3 копійки).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 42,86 гривні (-14 копійок), а продати по 42,95 гривні (-10 копійок).
- Купівля євро по 44,06 гривні (-3 копійки), а продаж по 44,26 гривні (-3 копійки).
Курс в обмінниках
- Долари купують обмінники по: 42,33 гривні (-20 копійок), а продають по 42,96 гривні (+4 копійки), за даними finance.ua.
- Євро купують по 43,60 гривні (-22 копійки), а продають по 44,38 гривні (+3 копійки).
Що прогнозують на цей тиждень
Як розповів банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу, на міжбанку курсові коливання будуть більш-менш очікуваними. Йдеться про спред, щоденні зміни та різновекторність змін. А на готівковому ринку курсові показники залежатимуть від показників міжбанку та від рівня попиту.
Все, що відбуватиметься на ринку, не вийде за межі "системи" валютних змін, непрямо утвореної в контексті режиму "керованої гнучкості".
- Очікуються коливання на міжбанку між 42 гривнями та 42,50 гривні за долар, а за євро – між 43,50 та 45 гривнями.
- Водночас на готівковому ринку це коливання буде на рівні 42 – 42,80 гривні за долар й 45 – 47,50 гривні за євро.