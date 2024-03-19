Долар ледь не перевалив за 39 гривень: який курс встановив Нацбанк сьогодні

Американська валюта продовжує рости в ціні, як і європейська. За останню добу долар майже сягнув позначки у 39 гривень, а євро тяжіє до рівня у 42,5 гривні.

Офіційний курс 19 березня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 38,97 гривні за долар. Вартість долара виросла на 18 копійок проти 18 березня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,44 гривні, що на 20 копійок більше, ніж вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 20 березня:

долар – 39,13 гривні,

євро – 42,46 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 19 березня курс долара такий:

У банках купівля становить 38,70 гривні, а продаж – 39,20 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 38,78 гривні , а продаж – 39,25 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 39,04 гривні, а продаж – 39,16 гривні.

Чи буде долар по 40 гривень

Як розповіла 24 Каналу банкірка Анна Золотько, минулого тижня відбулися суттєві курсові коливання. Втім це не викликало посилення попиту на валюту з боку населення. Цього тижня банкірка очікує, що його теж навряд чи слід очікувати.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ключовим орієнтиром для готівкового ринку будуть котирування на ВРУ.

За прогнозами Золотько, протягом цього тижня вартість долара не сягне 40 гривень за валюту. Ймовірно, що у готівковому сегменті валютного ринку курс коливатиметься в діапазоні 38,7 – 39,4 гривні за долар.

В цьому ж сегменті останнім часом спостерігається доволі суттєва волатильність – ринок жваво реагує на зміни обсягів попиту та пропозиції.