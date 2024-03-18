Офіційний курс 18 березня
За даними Нацбанку, офіційний курс становить 38,79 гривні за долар. Вартість долара виросла на 11 копійок проти 15 березня.
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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,24 гривні, що на 4 копійки менше, ніж минулої п'ятниці.
Який буде офіційний курс долара та євро 19 березня:
- долар – 38,97 гривні,
- євро – 42,44 гривні.
Курс на готівковому ринку
На ранок 18 березня курс долара такий:
- У банках купівля становить 38,50 гривні, а продаж – 39 гривень.
- В обмінниках: купівля – на рівні 38,63 гривні, а продаж – 39 гривень.
- На чорному ринку: купівля – 38,82 гривні, а продаж – 38,93 гривні.
Яка вартість курсу долара на цей тиждень
Як розповіла 24 Каналу банкірка Анна Золотько, минулого тижня суттєвого посилення попиту на валюту з боку населення курсові коливання не викликали. Відтак, як додала банкірка, цього тижня його теж навряд чи слід очікувати.
На мою думку, протягом цього тижня вартість долара у готівковому сегменті валютного ринку коливатиметься в діапазоні 38,7 – 39,4 гривні за долар.
Золотько каже, що ключовим орієнтиром для готівкового ринку будуть котирування на ВРУ. В цьому ж сегменті останнім часом спостерігається доволі суттєва волатильність – ринок жваво реагує на зміни обсягів попиту та пропозиції.