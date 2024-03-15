Офіційний курс 15 березня
За даними Нацбанку, офіційний курс становить 38,68 гривні за долар. Вартість долара впала на 10 копійок проти 14 березня.
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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,28 гривні, що на 13 копійок менше, ніж вчора.
Який буде офіційний курс долара та євро 18 березня:
- долар – 38,79 гривні,
- євро – 42,24 гривні.
Курс на готівковому ринку
На ранок 15 березня курс долара такий:
- У банках купівля становить 38,45 гривні, а продаж – 38,95 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 38,42 гривні, а продаж – 38,90 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 38,68 гривні, а продаж – 38,77 гривні.
Як зміниться валютний ринок на наступний тиждень
Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, наступного тижня курсові коливання будуть "природними", а валютні зміни не матимуть руйнівних наслідків для ринку.
На міжбанку НБУ тамуватиме надмірний попит через валютні інтервенції, які за очікуваннями складуть в середньому 500 – 600 мільйонів доларів на тиждень. А
готівковий ринок "відштовхнеться" від курсів міжбанку з додаванням власної комісії.
Коридори курсових коливань, вірогідно, будуть такими:
- міжбанк: 38 – 39 гривень за долар та 41 – 42,5 гривні за євро;
- готівковий ринок: 38,5 – 39,5 гривні за долар та 41 – 43 гривні за євро.
При цьому щоденні курсові зміни не перевищать:
- міжбанк: до 0,1 – 0,2 гривні;
- готівковий ринок: у банках до 0,3 гривні, в обмінних пунктах до 0,5 гривні.