Офіційний курс 14 березня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 38,78 гривні за долар. Вартість долара виросла на 29 копійок проти 13 березня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,41 гривні, що на 37 копійок більше, ніж вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 15 березня:

долар – 38,68 гривні,

євро – 42,28 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 14 березня курс долара такий:

У банках купівля становить 38,50 гривні, а продаж – 39 гривень.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 38,27 гривні , а продаж – 39,02 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 38,80 гривні, а продаж – 38,90 гривні.

Що буде з курсом гривні на весні

Як розповів економіст Віталій Шапран, на сьогодні тренд на девальваційні очікування населення зберігається.

Віталій Шапран Економіст Це показує як статистика готівкового ринку, так і підсумки новорічного ралі, коли значний обсяг вільної гривні пішов в валюту. Картину доповнює і поведінка експортерів/імпортерів.

Втім як додає експерт, комунікаційна політика Нацбанку на валютному ринку дещо слабка. Нині привабливі умови по гривневих ОВДП та депозитам торік були в тіні.

Якщо вже так кортіло перейти на плаваючий курс, це потрібно було підкріплювати сильною комунікацією. Поки що виходить так, що суперпривабливі умови по гривневих ОВДП та депозитам у 2023 році залишились в інформаційній тіні та слабо вплинули на настрої населення, яке продовжує дивитись в бік готівкової валюти,

– пояснив Шапран.

Попри все, економіст каже, що гривні поки нічого не загрожує. І це через підтримку міжнародних партнерів й через відновлення експорту морським транспортом.

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