Яка ситуація з гривневими депозитами зараз

У своєму коментарі 24 Каналу банкір Дмитро Замотаєв зазначив, що на тлі поступового зростання кількості вкладень, середні ставки будуть майже сталими. При цьому, дохідність депозитів терміном від 3 до 6 місяців складе до 13,5% річних, а дохідність вкладів на 9 – 12 місяців до 12,5 – 13% річних.

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Позитивні новини про отримання Україною макрофінансової підтримки є важливим стимулом для посилення конкуренції між банками за нових клієнтів. На фоні незмінної ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами – 19%, частина банків вже впровадила "весняні" акційні депозити під максимальні 16 – 17% річних.

Замотаєв пояснює що йдеться про розгортання депозитної активності фінустанов, адже цілком можливо, що вже у квітні – травні за належних економічних умов ставка за депсертифікатами може скоротитися. А це майже автоматично вплине на зниження ставок за гривневими вкладами.

Що буде з гривневими депозитами

На думку Замотаєва, очікується, що за підсумками березня порівняно з лютим кількість нових гривневих вкладів збільшиться в середньому на 3 – 5%. Тобто відновиться висхідна тенденція до зростання депозитних портфелів комбанків.

Гривневі депозити в перспективі 1,5 – 2 місяців залишатимуться досить привабливим інструментом для отримання пасивного доходу громадян, адже чистий прибуток за гривневими депозитами майже втричі перевищує можливий прибуток за вкладами у доларах (до 1,8% річних) чи євро (до 1,6% річних),

– запевняє банкір.

Крім того, важливим стимулом до розвитку гривневих депозитів є низький рівень інфляції: із січня по лютий вона не перевищила 1%, що означає збереження на досить високому рівні чистого прибутку. Залежно від терміну депозиту він може скласти до 5 – 6% річних.

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