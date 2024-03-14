Какая ситуация с гривневыми депозитами сейчас

В своем комментарии 24 Каналу банкир Дмитрий Замотаев отметил, что на фоне постепенного роста количества вложений, средние ставки будут почти постоянными. При этом, доходность депозитов сроком от 3 до 6 месяцев составит до 13,5% годовых, а доходность вкладов на 9 – 12 месяцев до 12,5 – 13% годовых.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Позитивные новости о получении Украиной макрофинансовой поддержки являются важным стимулом для усиления конкуренции между банками за новых клиентов. На фоне неизменной ставки по 3-месячным депозитным сертификатам – 19%, часть банков уже внедрила "весенние" акционные депозиты под максимальные 16 – 17% годовых.

Замотаев объясняет что речь идет о развертывании депозитной активности финучреждений, ведь вполне возможно, что уже в апреле – мае при надлежащих экономических условиях ставка по депсертификатам может сократиться. А это почти автоматически повлияет на снижение ставок по гривневым вкладам.

Что будет с гривневыми депозитами

По мнению Замотаева, ожидается, что по итогам марта по сравнению с февралем количество новых гривневых вкладов увеличится в среднем на 3 – 5%. То есть возобновится восходящая тенденция к росту депозитных портфелей комбанков.

Гривневые депозиты в перспективе 1,5 – 2 месяцев будут оставаться достаточно привлекательным инструментом для получения пассивного дохода граждан, ведь чистая прибыль по гривневым депозитам почти втрое превышает возможную прибыль по вкладам в долларах (до 1,8% годовых) или евро (до 1,6% годовых),

– уверяет банкир.

Кроме того, важным стимулом к развитию гривневых депозитов является низкий уровень инфляции: с января по февраль она не превысила 1%, что означает сохранение на достаточно высоком уровне чистой прибыли. В зависимости от срока депозита она может составить до 5 – 6% годовых.

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